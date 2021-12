Kerstgroet van de Zonnebloem

LOENEN – De decembermaand is een maand waarin we met z’n allen een beetje extra omzien naar elkaar. De Zonnebloem afdeling Loenen draagt op haar wijze daar graag een steentje aan bij. In de Sinterklaas periode werden de gasten verrast met een vrolijk gedichtje aan een heerlijk “verwen-pakket” gekoppeld. Bij velen zagen de vrijwilligers niet alleen een verbaasd, maar vooral ook een blij gezicht. En ook in de dagen voor de Kerst, gingen alle vrijwilligers weer op pad. Dit keer met een kerstgroet voor in de kerstboom. Met heel veel dank aan de medewerkers van Match. Zij maakten niet alleen de attentie maar deze werd ook keurig door hen ingepakt. Tevens kregen de gasten een eigen opgezet Regionaal fotokrantje van de Zonnebloem Veluwezoom. Alle zes afdelingen hebben daaraan een bijdrage geleverd. Het krantje ziet er zeer sfeervol uit.