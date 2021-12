Kerstdiner voor Doesburgse minima

DOESBURG – Café Bruut in Doesburg stelt ,net als vorig jaar, ook dit jaar een kerstdiner beschikbaar voor mensen met een kleine beurs. Vorig jaar werden er 150 driegangendiners weggeven aan mensen en gezinnen in Doesburg die minder bedeeld zijn of een eenzaam zijn. Café Bruut wil dit jaar 250 driegangendiners beschikbaar stellen.

Op donderdag 23 december is er plaats voor 30 mensen die eenzaam zijn. Zij kunnen dan gezamenlijk eten. Op vrijdag 24 december worden de diners bezorgd bij de rest van de aangemelde mensen, zodat zij thuis kunnen genieten van een kerstdiner. Aanmelden kan via ruudwijlhuizen42@gmail.com of via tel. 06-23248676.

Het geld voor de deze actie is bijeen gebracht op een benefietavond in het café en dankzij een schenking van ondernemersvereniging ZON en Rotra.