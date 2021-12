Kerstconcert Oude Jan afgelast

VELP – Samen met het muzikale gezin Jeukendrup uit Velp, de gezinsleden vormen het Ensemble Cantico d’Archi, was een bijzonder kerstconcert gepland in de Oude Jan in Velp op zondag 19 december. Maar vanwege de nieuwe coronamaatregelen is besloten het concert niet door te laten gaan. Voor het bestuur van Stichting Vrienden van de Oude Jan en voor het ensemble is het een extra teleurstelling, omdat ditzelfde concert ook vorig jaar werd geannuleerd. Voor het terugbetalen van reeds gereserveerde plaatsbewijzen kan men terecht bij boekhandel Jansen & de Feijter, Emmastraat 6 te Velp. Of in de Oude Jan op zondag 19 december tussen 14.30 en 15.30 uur.

www.vriendenvandeoudejan.nl