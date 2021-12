Kerstboom brengt licht op Marktplein

BRUMMEN – In deze donkere dagen brengen de lampjes in de kerstboom op het Marktplein in Brummen wat licht. De leden van de Werkgroep Groen van de Dorpsraad Brummen hebben een mooie boom van 8 meter groot uitgezocht, die met een oplegger en kraan naar het Marktplein is vervoerd en hier geplaatst naast de muziektent. Om te voorkomen dat de boom met harde wind kan omwaaien, is de boom verankerd met ijzeren pennen en sjorbanden. Met wat duw- en trekwerk is de boom in een mooie rechte stand uitgelijnd. Met behulp van een hoogwerker is de verlichting aangebracht. De reacties waren ook dit jaar weer hartverwarmend, meldt de Dorpsraad. Traditiegetrouw zal de boom kort na Driekoningen weer opgeruimd en door de gemeente afgevoerd worden.