Kerstboodschap

Kerstmis: feest van licht en vrede. We vieren het als het koud is en de dagen op zijn kortst zijn. Kerstmis is een christelijk feest, maar het raakt aan algemeen menselijke verlangens, het verlangen naar licht, vrede, naar liefde, warmte, verbondenheid.

Het kan heel donker zijn in onze wereld, we hoeven de kranten er maar op na te slaan. Ook in ons persoonlijke leven kan het donker zijn. Vrede in de wereld, met onze medemensen, maar ook in onszelf zijn soms ver te zoeken.

Bij al de duisternis en het verdriet dat ons kan overkomen, zoeken we steeds weer naar licht. Over die oerbehoefte gaat Kerst. Over die oerbehoefte gaat ook het kerstverhaal.

In het christelijk geloof zeggen we dat Gods licht bij ons gekomen is in een mensenkind. Maar kerstmis is niet zomaar een lief verhaal over een schattig klein kind. Dat kind werd geboren in een armoedige stal omdat er voor hem geen plaats was in de herberg.

Hij werd in een voerbak gelegd bij een os en een ezel: ‘Sjorim cha morim’, in het Hebreeuws. Via het Jiddisch is dat ons woord schorriemorrie geworden.

Van meet af aan heeft hij een voorliefde voor mensen die niet meetellen.

Van meet af aan deelt hij in wat we in onszelf zo vaak liever niet willen zien: onze armoede, onze kwetsbaarheden. We hoeven ons niet mooier, sterker, succesvoller voor te doen dan we zijn. Het kerstverhaal is een kritisch geluid in onze samenleving waarin het zo vaak vooral draait om succesvol zijn, gezien worden, rijkdom verzamelen. Het kind in die armoedige stal vertelt ons dat echt mens zijn te maken heeft met je laten raken door mensen die het moeilijk hebben, zoals dat kind in die voerbak, met verlangen naar vrede, naar een plek voor iedereen.

Meister Eckhart, een invloedrijke middeleeuwse mysticus zegt over het kerstfeest dat het er ten diepste niet om gaat dat Jezus ruim 2000 jaar geleden geboren werd in die stal. Maar dat het erom gaat dat hij hier en nu, steeds weer geboren wordt in ons hart.

Het kerstverhaal gaat ook over ónze menswording. Over het licht, het leven, de menselijkheid, de vrede die in ieder van ons en in onze wereld door wil breken.

Waar we dat zien gebeuren, in onszelf, in onze medemensen, in de wereld om ons heen,

daar is het waarachtig kerst. De vreugde daarover mogen we delen met elkaar.

Ik wens ons allen een zalig kerstfeest toe.

Ellie Smeekens

pastoraal werkster, verbonden aan de r.k. St. Eusebiusparochie

in Arnhem, Velp, Rozendaal, Rheden, de Steeg en Dieren