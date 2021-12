Kerstattentie voor vrijwilligers Zonnebloem

RHEDEN – Voor de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Rheden-De Steeg zat een kerstbijeenkomst er dit jaar wederom niet in. Daarom werden de vrijwilligers uitgenodigd om de kerstattentie voor hunzelf, hun gasten en de vrijwillige chauffeurs op te halen in het Dorpshuis Rheden. Het was een komen en gaan van vrijwilligers, soms onherkenbaar door de mondkapjes. De een vertrok meteen weer, de ander maakte even een praatje. Duidelijk werd dat zowel de vrijwilligers als de gasten de activiteiten missen. Voor twee bestuursleden was dit hun laatste activiteit. Zij stoppen nu een termijn erop zit. De afdeling hoopt op nieuwe enthousiaste vrijwilligers, die de vrijgekomen taken zouden willen overnemen. De bestuursfuncties van penningmeester en activiteiten zijn nu beschikbaar.