Kerst in de Pancratiuskerk

BRUMMEN – Ook in de Pancratiuskerk in Brummen wordt volop Kerst gevierd. In de week voor Kerst, van maandag 20 tot en met vrijdag 24 december is de kerk elke middag tussen 15.00 en 17.00 uur geopend. Iedereen is welkom om te genieten van de sfeer, kerstmuziek en de kerstboom. Ook kan een kaarsje worden aangestoken voor een dierbare.

De Kerstnachtdienst is op vrijdag 24 december om 22.30 uur. Deze wordt voorgegaan door ds. Jan Ek, maar alleen online te volgen. Kijk hiervoor op www.kerkwebbrummen.nl.

Op kerstmorgen, 25 december om 10.00 uur, is er een viering waarin ds. Afke Boezewinkel voorgaat. Een ensemble uit de cantorij zingt. Er kan een beperkt aantal bezoekers worden verwelkomd. Aanmelden voor de dienst kan op donderdagavond 23 december tussen 17.00 en 20.00 uur bij de familie Hugen, tel. 0575-471633 of via reserveer@pknbrummen.nl. Ook deze viering is te volgen via livestream.

Op zondagmorgen Tweede Kerstdag, 26 december is iedereen tussen 10.00 en ongeveer 11.30 uur welkom in de kerk voor ‘kerstcafé-chantant’. Er is een kopje koffie met kerststol en tijdens een kleine viering worden bekende kerstliederen gezongen en een kerstvertelling gelezen.

