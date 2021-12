Kenndymars Klarenbeek opent de inschrijving voor editie 2022

KLARENBEEK – Op 18 en 19 maart 2022 vind de 9e Kennedymars en de 5e Long Distance Walk plaats in Klarenbeek. De echte lange-afstandwandelaars staan intussen alweer te popelen. Na een hele rare periode van helemaal niets en virtuele en echte wandeltochten moet het toch een keer weer goed komen, denkt de organisatie.

Omdat het nog maar een kleine 3 maanden is tot 18 maart, wordt het tijd om de inschrijving te openen. Wandelaars die de uitdaging aandurven, kunnen zich digitaal aanmelden via www.scklarenbeek.nl/kennedymars. Op deze site staat ook alle informatie die nodig is voor een goede voorbereiding.

Team Kennedymars Klarenbeek is volop bezig met de voorbereidingen, de routes in orde maken. Bij de vaste deelnemers staat Klarenbeek bekend om de bijzonder mooie routes, die wel als zwaar worden betiteld. De wandelroutes die in het donker worden gelopen, zijn over het algemeen over verharde wegen uitgezet. De routes overdag voeren grotendeels over onverharde wegen en paden. Hierbij worden ook klompenpaden gebruikt.

De LDW start op vrijdagmiddag om 15.30 uur en begint met een route van 30 kilometer met daarin 3 rustposten met de nodige versnaperingen. Na de 30 kilometer staat er voor deze deelnemers een warme maaltijd klaar in het MFC. Rond 22.00 uur start de Kennedymars van 80 kilometer. De LDW sluit hier weer bij aan.

Ook zijn in de nacht de afstanden 60 kilometer, 40 kilometer en 20 kilometer mogelijk genaamd ‘De nacht van Klarenbeek’. De Kennedymars bestaat uit 4 lussen van 20 kilometer met elk zeker 2 rustposten. Na elke 20 kilometer komt men terug bij het MFC en kan men ook bij hun eigen bagage om bijvoorbeeld kleding te verfrissen of even de benen te strekken in De Brug. Na de 2e lus staat voor de deelnemers een ontbijt klaar in het MFC. Alle deelnemers moeten op zaterdag voor 18.00 uur melden bij de finish.

kennedymars@scklarenbeek.nl