Kandidatenlijst VVD Rheden vastgesteld

RHEDEN – De ALV van de VVD Rheden heeft op 11 december de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld. “Een mooie lijst met een mix van jong talent en ervaring en met een goede vertegenwoordiging uit onze dorpen.”

Lijstrekker is Yola Hopmans uit De Steeg. Zij is 8 jaar raadslid en de huidige fractievoorzitter. Op 2 staat Jelte Kolkman uit Rheden. Hij is nu 17 jaar, maar op 16 maart 18 jaar. Op 3 staat Martinique Visser uit Velp, ervaren raadslid met kennis van jeugdzorg, financiën en werk en inkomen. Rob Koekkoek uit De Steeg staat op plek 4. Hij heeft veel kennis en ervaring op het gebied van Ruimtelijke Ordening en wonen. Sjir Hanssen uit Ellecom staat op plek 5. Hij is een oude rot in het vak met name op het gebied van veiligheid en financiën. Op plek 6 staat Harry Brouwer uit Dieren. Eveneens uit komt Koen Baank-Luiken, nummer 7.

Edith Nooteboom uit Laag-Soeren staat op 8 en Reinier Broeks uit Velp op plek 9. Werner van der Linden uit Dieren staat op plek 10, huidig raadslid Jaap Uijthof op 11, Mark de Beurs uit De Steeg op 12, Frank Willemen uit Velp en oudgedienden Willem van Katwijk uit Velp en Ap Lammers uit Dieren op respectievelijk 14 en 15. Wethouder Ronald Haverkamp is lijstduwer op de 16e plek.

Lijsttrekker Yola Hopmans: “Ik ben heel blij met deze mooie lijst met jong aanstormend talent, enthousiasme, kennis en ervaring, (lokale) ondernemers uit diverse sectoren, senioren, liberalen en actieve VVD’ers. Ik heb er veel zin in om met dit team campagne te gaan voeren om de grootste partij te blijven in de gemeente Rheden. Dan kunnen we van Rheden een nóg betere gemeente maken om te wonen, werken en te verblijven.”