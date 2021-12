John Brouwer nieuwe dirigent OLTO

LOENEN – John Brouwer heeft zijn contract als dirigent bij muziekvereniging OLTO in Loenen getekend. Een belangrijke stap binnen de vereniging om, op muzikaal vlak, verder aan de weg te kunnen timmeren. Brouwer zal met het onlangs samengevoegde orkest aan de slag gaan.

John Brouwer kreeg op 6-jarige leeftijd zijn eerste bugellessen van zijn vader. Al snel bleek dat hij erg talentvol was. De stap naar het conservatorium was voor John op 18-jarige leeftijd dan ook een logische keuze. Hij studeerde trompet aan de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht. Na het afronden van deze studie, startte hij de studie Ha-Fa directie aan het conservatorium van Amsterdam, die hij in 2004 heeft afgerond. Momenteel is John fulltime musicus. Hij werkt als dirigent en klein-koper docent.

Op de foto staan van links naar rechts secretaris Julia Arendsen, nieuwe dirigent John Brouwer, bestuurslid Lisanne Wilbrink en voorzitter Marcel Mooij.