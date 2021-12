Jaarlijkse wedstijd PGAD: ‘Kun je nog dichten, dicht dan mee…’

DOESBURG – “Zelden zijn de omstandigheden voor het schrijven van een gedicht zo gunstig geweest als nu! Bijna niets wat in agenda’s stond gaat door, onbekommerd stappen kunnen we vergeten, een feestje bouwen is er ook niet meer bij. Kortom: zeeën van tijd om eens fijn aan het dichten te slaan.” De organisatie vanuit de protestantse gemeente Angerlo-Doesburg opent vol enthousiasme de jaarlijkse gedichtenwedstrijd.

Van 27 januari tot en met 2 februari vindt de jaarlijks terugkerende Week van de Poëzie in Nederland en Vlaanderen weer plaats. De protestantse gemeente Angerlo-Doesburg schrijft voor de tiende keer een gedichtenwedstrijd uit. “We weten uit ervaring dat we vanaf nu een stroom gedichten kunnen verwachten, want vergis u niet, er schuilt heel wat poëtisch talent in onze contreien”, aldus de organisatie.

Het thema van de komende gedichtenwedstrijd is Natuur. Acteur, auteur en dichter Ramsey Nasr geeft het als motto mee ‘Bloesemingen en overvloed’.

Natuur is nog eens een thema waar een dichter veel kanten mee op kan en dat al eerder voor veel inspiratie heeft gezorgd. Vasalis, die talloze prachtige gedichten schreef, werd geïnspireerd door een omgehakte boom in het Vondelpark: ‘Er is een boom geveld met lange groene lokken. Hij zuchtte ruisend als een kind terwijl hij viel, nog vol van zomerwind….’

Dichten over de vreugde die de natuur kan bieden kan natuurlijk ook. De dichter Garmt Stuiveling, alleen nog bekend bij scholieren van lang geleden, dichtte:

‘Onverwacht en plotseling stond de prunus deze morgen weer met tak en stam verborgen in een wolk van bloeseming, die zo blank, zo smetloos zuiver straald’en met de wind bewoog, dat door mij een stille huiver van verraste vreugde vloog.’

“Mocht de stille huiver om een natuurgebeuren u bevangen, of anders de droefenis om wat aan natuur verloren ging, pak dan pen en papier en laat het gebeuren”, roept Tineke Beishuizen op. Samen met Petra Spaans, Marian Grandia en Jan Ravensteijn vormt zij de jury. Een gedicht mag maximaal 14 regels lang zijn. Inzenden kan tot uiterlijk 16 januari naar jravensteijn@gmail.com.

De winnaars worden bekendgemaakt op zondag 30 januari. Hoe dat plaats gaat vinden hangt af van de omstandigheden op dat moment. Wel zeker is dat het prijswinnende gedicht gekopieerd op een groot doek gedurende enkele maanden aan de zijmuur van de Martinikerk bevestigd zal worden.