Inzameling koffiepunten voor de regionale voedselbank

BRUMMEN/EERBEEK – In de maand december zamelt de Lionsclub Zutphen koffiepunten in van Douwe Egberts en Perla, het huismerk van Albert Heijn. De opbrengst van de inzamelactie wordt omgezet in gratis pakken koffie voor cliënten van de Voedselbank Zutphen, die onder andere actief is in Brummen en Eerbeek.

In de voorgaande jaren was de inzamelingsactie een groot succes. De Lionsclub verzamelde vorig jaar iets meer dan één miljoen koffiepunten in een gebied dat loopt van Gorssel via Zutphen naar Brummen en Eerbeek. Met de opbrengst van de afgelopen jaren kon de Voedselbank Zutphen een jaar lang meerdere keren per maand een pak koffie aan de voedselpakketten toevoegen.

“Wekelijks zijn ruim 200 gezinnen in Zutphen en omgeving afhankelijk van de pakketten van de Voedselbank”, zegt Hans Jekel van de Lionsclub in Zutphen. “Koffie is een lang houdbaar product, dat eigenlijk nooit als restpartij door fabrikanten wordt aangeboden. Daarom zijn we dan ook ongelofelijk blij met de ondersteuning van de koffiebranders.”

Iedereen die nog DE-waardepunten of Perla-punten in de keukenlade heeft liggen, wordt opgeroepen deze te deponeren in de witte inzamelzuilen die overal in de regio zijn neergezet. “We zijn natuurlijk blij met alle punten die worden ingeleverd”, zegt medeorganisator Rik van Reekum van de Lionsclub. “Maar de mensen zouden ons extra helpen als de ze punten in een gesloten envelop doen en het aantal punten op de enveloppe vermelden. Dat scheelt een heleboel telwerk.”

Vanaf deze week staan de inzamelbussen in bij Primera Bosman en Jumbo in Brummen. In Eerbeek staat de verzameldoos bij Plus van Tetering. De inzamelactie van koffiepunten loopt door tot eind december.