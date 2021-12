Inzamelactie ijzer gaat niet door

LOENEN – Deze maand is er in Loenen geen inzameling van oud ijzer. De vrijwilligers van de Protestantse Kerk en de RK Kerk hebben dit besloten omdat de laatste zaterdag van de maand, de vaste dag van inzameling, op Eerste Kerstdag valt. Er is daarom door de ‘ijzervreters’, zoals ze genoemd worden, besloten om een maand over te slaan en eind januari weer verder te gaan.

De eerstkomende inzameling zal dan zijn op zaterdag 29 januari van 10.00 tot 12.00 uur op het terrein van bouwbedrijf Derksen op de hoek Hoofdweg/Vrijenbergweg. Er kunnen dan metalen, koperen- en aluminium voorwerpen worden gebracht, maar ook kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschappen, velgen en oude landbouwmachines. Geen koelkasten en diepvriezers, maar wel wasmachines en drogers. De inzamelaars wijzen er op dat het wel mogelijk is om te bellen naar de contactadressen om groot of zwaar materiaal op te laten halen. Men kan in Loenen en omgeving bellen naar Jan Nijhof, tel. 055-5051028 of Henk Kok, tel. 055-5051102.