Inwoners van Rheden hechten meer belang aan cultuur

GEM. RHEDEN – Meer inwoners van de gemeente Rheden nemen actief deel aan culturele activiteiten. Dat blijkt uit onderzoek via inwonerspanel Rheden Spreekt. Ook zijn er meer mensen lid van een vereniging en vinden meer mensen cultuur in de gemeente belangrijk.

Van de deelnemers aan het onderzoek zegt 37 procent actief deel te nemen aan cultuuractiviteiten. In 2018 was dat slechts 25 procent. Het aantal inwoners dat in 2018 aangaf enigszins actief te zijn op het culturele vlak was 35 procent, nu is dat 41 procent. 34 Procent van de ondervraagden is lid van een vereniging, club of gezelschap, in het vorige onderzoek was dit 24 procent. Tot slot geeft 36 procent van het inwonerspanel aan het belangrijk te vinden dat de gemeente verenigingen op cultureel gebied ondersteunt. In 2018 was dit nog maar 20 procent.

Wethouder Marc Budel: “Ondanks of misschien wel juist dankzij de coronapandemie blijken inwoners cultuur in al haar facetten in onze gemeente toch steeds meer te waarderen. Daar ben ik als wethouder cultuur natuurlijk heel blij mee. Het feit dat inwoners dichtbij huis kunnen genieten van diverse culturele activiteiten en dat ook nog waarderen, betekent dat we op de goede weg zijn.”

In 2019 heeft de gemeente Rheden de cultuurnota Spelender-wijs vastgesteld. Deze is opgesteld in samenwerking met culturele organisaties, scholen en Cultuurbedrijf Riqq. In de nota staan meerdere ambities, die uiteindelijk in 2026 gerealiseerd moeten zijn. Speerpunten zijn meer aandacht voor amateurkunst, cultuureducatie en professionele programmering. Bij het vaststellen van de cultuurnota in 2019 is afgesproken dat inwoners elke drie jaar hun mening kunnen geven over cultuur via het inwonerspanel Rheden Spreekt. Dit om te kijken of de resultaten gehaald worden die in de cultuurnota beschreven staan.