Informatieavond Arnhemsestraat

BRUMMEN – De gemeente Brummen verzorgt woensdag 22 december een online bijeenkomst waarin uitleg wordt gegeven over de plannen voor het perceel aan de Arnhemsestraat 50 in Brummen. Hier is momenteel de Aldi gevestigd, maar de supermarkt gaat verhuizen naar een nieuw te bouwen pand aan de Vulcanusweg. Het bestemmingsplan hiervoor is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad. Een projectontwikkelaar werkt aan een plan voor de bouw van appartementen op de locatie waar Aldi vertrekt. Tijdens de online informatieavond geven de gemeente en initiatiefnemer een toelichting op de plannen en is er voldoende mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden hiervoor kan via bijeenkomsten@brummen.nl.