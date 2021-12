Informatie over herinrichting Oranjebuurt

DIEREN – De Oranjebuurt in Dieren gaat op de schop. Bewoners kunnen op woensdag 8 december tussen 9.00 en 19.00 uur terecht bij een informatiepunt op het Wilhelminaplein. Medewerkers van de gemeente geven informatie over de stand van zaken van de werkzaamheden en over alle reacties op de plannen die zijn binnengekomen.

De riolering in de Oranjebuurt moet worden vervangen. Omdat de straat dan toch open moet, kijkt de gemeente Rheden meteen naar de herinrichting van de openbare ruimte. De afgelopen weken konden inwoners hun wensen en de knelpunten die zij ervaren kenbaar maken. In totaal zijn er 316 suggesties ingezonden.

Veel mensen hebben wensen en knelpunten genoemd op het gebied van de verkeersveiligheid, sluipverkeer en parkeren. Maar ook de mogelijkheid om regenwater af te kunnen koppelen om zo het riool te verminderen en het behouden van bomen en groen zijn veelgenoemde wensen. Alle ontvangen reacties zijn te lezen op de website www.oranjebuurtmee.nl.