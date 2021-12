Ik vind: Zwart van Pieten bij intocht Sinterklaas

Op 20 november kwam Sinterklaas aan bij de Veerstoep in Dieren. Het was gezellig druk. Opwinding bij de vele kinderen, ouders, grootouders, familieleden en daar was-ie dan! Feestelijke omgeving, muziek, spreker, rijtuig en op naar het Callunaplein.

Domper op de vreugde voor ons was de ruime aanwezigheid van zwarte Pieten, ongegeneerd zwart zeg maar. Geen enkele veeg- of witte Piet, alleen zwarte knechten (veel vrouwen overigens).

Met een fikse kater naar huis. Waarom lukt het in Dieren (nog) niet, terwijl in heel Nederland en ook op veel plekken in de gemeente er langzamerhand een verschuiving plaatsvindt van zwart naar wit? In Dieren is de knecht van Sinterklaas nog altijd zwart.

Iedereen, ongetwijfeld ook de organisatoren van de Sinterklaasintocht, hebben de discussies in het land gevolgd. De knecht zwart maken en houden draagt bij aan discriminatie van onze gekleurde mede-inwoners. Deze praktijk combineren met een kinderfeest geeft een dubbel gevoel; symbool van onderdrukking op een voor kinderen/ouders belangrijk feest.

Voor mede-inwoners die zich hiermee buitengesloten voelen, is het dat niet. Ook voor inwoners die graag zien dat deze traditie tot het verleden gaat behoren, is het niet echt een feest. Hoe voelt het eigenlijk voor de zwart gemaakte personen? Zijn zij gelukkig met deze rol?

Wordt het gesprek hierover intern (binnen de sinterklaasorganisatie) gevoerd? Op de basisscholen? In gezinnen, bij inwoners met een kleur? Wij horen graag of en hoe we verandering mogen verwachten, liefst voor de volgende sintviering.

Anne Jansen

Constans Pos

Verbonden aan fractie Groenlinks

gl.fractiesecretariaat@rheden