Ik vind: Vreemde manoeuvre Geërfden van Velp

Naar aanleiding van vragen tijdens de onlangs gehouden Algemene Vergadering van de Geërfden van Velp willen de Geërfden een visie opstellen over de toekomst van het Rozendaalse Veld. De Commissie van Beheer (CVB) vraagt daarom aan de inwoners van Velp en Rozendaal om bouwstenen voor die visie aan te leveren.

Dit bevreemdt mij in hoge mate en ik maak me daar zorgen over. Vanwege mijn betrokkenheid bij de actie tegen de provinciale recreatiezonering en het daaruit voortvloeiende aanlijngebod op Rozendaalse Veld gingen bij mij de alarmbellen af. Ik zal u uitleggen waarom.

Die visie is immers er al. Twee jaar geleden heeft de gemeente Rheden in nauwe samenwerking met de Geërfden de Beheervisie Rozendaalse Veld 2019 opgesteld. Dit is niet zomaar een kladje maar een doordacht plan voor het beheer en gebruik van het veld voor de jaren 2019-2029.

Ik kan me voorstellen dat niet alle Geërfden hiervan van op de hoogte zijn, maar de Commissie van Beheer heeft hier absoluut weet van. Het document staat nota bene op de website van de Geërfden zelf.

Uit de beheervisie: “Vanuit het Natura2000-beheerplan voor de Veluwe en de Veluwe-alli­antie wordt op Veluwe-niveau gewerkt aan een recreatieve zonering. Voor de gemeente Rheden is het behoud van ons grote hondenlosloopgebied hierbij het uitgangspunt.”

Recreatiezonering (nb: al in 2019) én het openhouden van het losloopgebied worden in één adem genoemd. Ik ga er daarom vooralsnog vanuit dat de gemeente en de Geërfden zich hieraan houden!

Maar ik twijfel. Wordt er via de Geërfden toch gemorreld aan het losloopgebied? Wat speelt er achter de schermen? Welke rol speelt de gemeente daarin?

Voor de zekerheid heb ik ons pleidooi voor behoud van het losloopgebied ook met de CvB van de Geërfden gedeeld. Als hoeksteen voor hun visie!

Theo Kooijmans,

Velp