Ik vind: veiliger zebrapaden

Afgelopen week heeft er wederom een ernstig ongeval plaatsgevonden op de Kraakselaan in Doesburg. Op deze weg wordt, net zoals op meerdere locaties, veel te hard gereden. Ons voorstel is om te kijken of interactieve oversteekplaatsen een optie kan zijn.

Het blijkt dat diverse gemeenten (zoals Rotterdam, Hoorn en Den Haag) de alertheid van de weggebruikers al geruime tijd op een innovatieve manier verbeteren, onder andere door het interactief maken van deze oversteekplaatsen.

Verschillende soorten lichten, in het asfalt jaarboek met borden, waarschuwen automobilisten voor naderende fietsers of voetgangers, zodra een speciale camera hen signaleert. De Stadspartij Doesburg hoopt dat dit ook in Doesburg kan worden toegepast. Daarnaast moeten we met zijn allen eens kijken of 30km-zones niet een optie zijn. Ook op onze singels wordt gepleit voor deze zones. De wethouder heeft ons toegezegd om een en ander te gaan uitzoeken en komt na overleg met de verkeersdeskundige met meer informatie.

Stadspartij Doesburg