Ik vind: Hennep voor papier

Hoe boeren papierfabrikanten kunnen redden op een doodlopende weg. Naast papierproducerend Gelderland ligt Brabant, van oudsher een populierenland. Daar werden huizen mee gebouwd, klompen gemaakt en lucifers. De klompenmakerij is ongeveer verleden tijd, en in 1992 sloot de laatste luciferfabriek.

Een papierfabriek in Eerbeek zag een kans en ging van populieren karton maken. De stroom hout uit Brabant was na 30 jaar bijna opgedroogd, nu komen populieren spaanders uit België, Duitsland en Frankrijk naar Eerbeek.

De populierenteelt in Brabant leeft tegenwoordig weer op voor de bouw. Maar de papierfabriek profiteert daar nog niet van. De grondstof komt van steeds verder weg, en de vrachtwagens ook. Het komt nu voor dat chauffeurs een nacht doorrijden en aankomen bij een fabriekspoort die nog dicht is. De logistiek wordt lastiger te plannen. Hout wordt duurder. Rusland stopt straks met de export. Chinezen kopen steeds meer hout in Europa.

Papierfabrikanten denken in bedragen van minstens 7 cijfers. Als er problemen zijn, staat de provincie klaar met hoogopgeleide welwillende adviseurs om die te helpen oplossen. Desnoods ten koste van groen en leefbaarheid van het dorp. Je hoeft de krant maar te lezen om in te zien dat een extra weg geen oplossing is die 100 jaar stand houdt. Daar hoef je geen economie voor gestudeerd te hebben. De huidige praktijk van aanvoer van grondstoffen lijkt niet ter discussie te staan.

Jaren terug is er een bijeenkomst geweest in De Heideroos over de mogelijkheden van hennep voor papierproductie. Er zaten boeren en papierhandelaren in de zaal. De papierfabrikanten waren nadrukkelijk uitgenodigd, maar schitterden door afwezigheid. Hennep is een oud en traditioneel landbouwgewas. In 1952 heeft het Ministerie van Landbouw een voorlichtingsfilm gemaakt over de hennepteelt. Die film moeten we maar weer eens vertonen.

In 2019 brachten houtspaanders 20 euro per ton op. Nu betaalt de papierfabriek 80 euro per ton populierensnippers. De prijzen stijgen snel en de grondstof moet van steeds verder weg komen. Hennep kan wel 10 ton droge stof per hectare per jaar opleveren. De sterke vezel van hennep is vast ook geschikt voor karton, misschien zelfs beter. Van hennep worden tenslotte ook papiergeld en wijnflesetiketten gemaakt. De logistiek kan veel simpeler als de hennep uit de regio komt. De aanrijtijden zijn een stuk korter, dus goedkoper.

Bijkomend voordeel is ook nog dat er bij de hennepteelt geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn. De productiekosten zijn laag. In tegenstelling tot de maisteelt, die veel pesticiden en herbiciden gebruikt.Kortom, waarom veel gemeenschapsgeld besteden aan een onhoudbaar verdienmodel en de grondstof steeds verder weg zoeken, terwijl de oplossing om de hoek te vinden is?

Otto Koedijk, Brummen