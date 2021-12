Ik vind: Burgerberaad

In 2022 wordt in Rheden een Burgerberaad georganiseerd. Een groot aantal inwoners gaat dan met elkaar in gesprek over de ambitie van de gemeente om CO2-neutraal te worden. Het is een belangrijk project waarin overheid en inwoners samen richting gaan kiezen voor de toekomst.

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het Burgerberaad. Ook wij zijn enthousiast. Want draagvlak onder inwoners is essentieel voor de grote stappen die wij als samenleving moeten zetten om het klimaatprobleem aan te pakken. Natuurlijk kunnen inwoners via het stemhokje richting geven aan beleid, in dit geval is een nog directere stem zeker op zijn plaats.

Er is een belangrijk aandachtspunt dat bij onze beide partijen leeft. Het Burgerberaad moet wel iets anders worden dan een onderzoek naar de mogelijkheden van grootschalige opwek van energie door zonnevelden en windmolens, met name in Spankeren en Velp. De energietransitie gaat ook over CO2-opslag, energiebesparing, regionale taakverdeling, zon op dak, industriële restwarmte, enz.

Onze beide partijen hebben een amendement ingediend. Ze hadden een verschillende invalshoek maar bleken elkaar mooi aan te vullen. Beide amendementen zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Het was een mooie beloning voor onze samenwerking. Wij zien bijzonder uit naar het Burgerberaad!

Thomas Eskes, lid gemeenteraad Rheden voor GPR Burgerbelangen

Peter Paul Geelen, lid gemeenteraad Rheden voor CDA