Ik vind: Appartementen aan de Parkstraat Velp

Het kerkgebouw aan de Parkstraat heeft eindelijk een nieuwe bestemming! Er worden 8 appartementen gebouwd in het hoge segment. Daar heeft de raad in haar vergadering van 14 september met een grote meerderheid mee ingestemd. De raad had liever gezien dat op deze plek meer woningen gebouwd konden worden maar gezien de plek, de ruimte en de daarbij behorende kosten was dat niet mogelijk. Het kerkbestuur zocht al vanaf 2013 een goede bestemming voor het kerkgebouw die de hoog noodzakelijke kosten voor renovatie zou bilijken. Toen dat niet lukt is het pand in 2016 te koop gezet en uiteindelijk gekocht door Florin, een projectontwikkelaar. Zij ontwikkelde een mooi plan. Mooi omdat het qua uitstraling past in deze buurt en mooi omdat dat de buurt intensief betrokken is bij de planontwikkeling en er goed geluisterd is naar de wensen en bezwaren van de buurt. Dat resulteerde in vele steunbetuigingen voor dit plan i.p.v. bezwaren vanuit de buurt. Opmerkelijk, want een dergelijke bestemmingsplanwijzing gaat zelden gepaard zonder bezwaren uit de buurt. Resultaat is 8 nieuwe woningen, die de doorstroom op de woningmarkt, zij het in beperkte mate, bevordert. Het kerkbestuur tevreden, de buurt is tevreden en een gemeente en projectontwikkelaar die hebben laten zien hoe inwonersparticipatie goed kan werken.

Yola Hopmans

Fractievoorzitter VVD Rheden