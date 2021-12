Hulp gezocht bij fietslessen

GEM. RHEDEN – Stichting VluchtelingenWerk is we bezig met het opzetten van een fietsproject voor vrouwelijke statushouders in de gemeente Rheden. Hiervoor zijn de medewerkers op zoek naar personen die hierbij willen helpen. Er zijn bijvoorbeeld fietsen en fietsbescherming nodig, maar ook wordt gezocht naar mensen die de fietslessen kunnen geven. Wie hier aan wil meewerken, kan zich melden bij VluchtelingenWerk via rheden@vluchtelingenwerk.nl of tel. 06-23364678 (ma-do).