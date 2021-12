Hoofdsponsor Ubbink en Sportclub Doesburg verlengen samenwerkingsovereenkomst

DOESBURG – Ubbink is niet meer weg te denken uit de Doesburgse samenleving. Het bedrijf bestaat 125 jaar en is al langere tijd hoofdsponsor van Sportclub Doesburg. Onlangs hebben Ubbink en Sportclub Doesburg hun samenwerkingsovereenkomst verlengd.

Carin Hendriksen, managing director van Ubbink, geeft aan dat het bedrijf het belangrijk vindt om als werkgever sociaal en maatschappelijk betrokken te zijn. Direct en indirect zijn er dan ook vele collega’s aan de voetbalclub verbonden.

Ook Sportclub Doesburg is trots op de samenwerking. “Juist in tijden dat ook sportclubs te maken hebben met verschillende maatregelen en minder inkomsten is het fijn dat je hoofdsponsor het vertrouwen uitspreekt.”

Inhoudelijk heeft de sponsorovereenkomst een bijzondere constructie. Uiteraard prijkt de naam van Ubbink op het shirt van het 1e elftal. De shirts worden vernieuwd, zodat ook het nieuwe logo van Ubbink wordt verwerkt. Naast de zichtbaarheid investeert het bedrijf vooral in de jeugd. Opleiding, benodigde materialen en diverse jeugdactiviteiten naast het voetbal worden hiermee mogelijk gemaakt.

Op de foto tekent Carin Hendriksen van Ubbink de samenwerkingsovereenkomst met Bas Derksen en Marcel Neervoort van de sponsorcommissie van Sportclub Doesburg.