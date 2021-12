Hoe Loes van der Meijs een echte Doesburgse werd

DOESBURG – “De eerste zes jaar zijn voorbij gevlogen”, vertelt burgemeester Loes van der Meijs – van de Laar (60) van de gemeente Doesburg. Woensdag 16 december wordt zij door commissaris van de Koning John Berends opnieuw benoemd. Ze blijft de komende zes jaar met veel plezier burgemeester van het stadje waar ze door de kinderen ‘Burgemeester Loes’ wordt genoemd en inwoners haar e-mailen als hun groene container niet wordt geleegd.

In 2015 begon Loes van der Meijs als burgemeester in het Hanzestadje. Daarvoor was ze jarenlang wethouder in de gemeente Doetinchem, waar ze sinds haar studententijd al woont. Ze was al eens voorzichtig met de commissaris van de Koning in gesprek over het burgemeesterschap, maar die wens werd pas echt concreet toen er in Doesburg een vacature ontstond. “Ik wilde wel burgemeester worden, maar niet zomaar overal. Mijn man had een eigen praktijk in Doetinchem en we wilden ook ons sociale leven niet opgeven”, vertelt ze. “Dus toen Doesburg een nieuwe burgemeester zocht, heb ik geen moment geaarzeld om te reageren. De gemeente past ook goed bij me. Doesburg is een pareltje. Het heeft een bepaalde eigenzinnigheid en een eigen karakter.”

Van der Meijs werd door de vertrouwenscommissie gekozen uit maar liefst 53 kandidaten. “Ik had natuurlijk grote voorgangers in Kees Luesink en Hermen Overweg, maar daar heb ik niet teveel naar gekeken. Als een vertrouwenscommissie denkt dat jij de beste bent, sterkt dat je wel.”

Straight

En zo deed Loes van der Meijs haar intrede in Doesburg. “In het begin vroeg ik me af of mensen wel wisten wie de burgemeester was. Dan keek ik in de Regiobode wat er te doen was en ging ik daar naartoe om mensen te leren kennen.” Die periode was van korte duur, Van der Meijs is inmiddels overal in de stad bekend. “Ik heb Doesburg snel omarmd, maar de Doesburgers hebben mij ook omarmd. Veel mensen noemen me gewoon Loes en ik laat dat maar zo. Ik ga op basisscholen langs als we een nieuwe kinderburgemeester zoeken en de leerlingen noemen me ‘burgemeester Loes’, dat vind ik wel schattig.”

Aan de andere kant heeft die benaderbaarheid ook een keerzijde. “Ik moet als burgemeester ook wel eens beslissingen nemen die mensen van Loes niet verwachten. Zo heb ik een paar keer horeca moeten sluiten. Soms is een strenge aanpak nodig en dat hoort ook bij het burgemeester zijn.”

Van der Meijs houdt van duidelijkheid. “Ik ben een echte verbinder en zorg ervoor dat iedereen zich gehoord voelt. Maar ik kan ook heel straight zijn. Nee is ook een antwoord. Je kunt het nou eenmaal niet allemaal naar de zin maken en het is natuurlijk niet zo dat ik als burgemeester alles maar op kan lossen. Als ik iets kan betekenen voor iemand, help ik graag. Maar ook ik – of juist ik – heb me te houden aan regels en wetten. En daar baal ik ook best eens van.”

Kordaat

Die duidelijkheid is ook terug te zien in de manier waarop de burgemeester de raadsvergadering voorzit. Op kordate manier zorgt zij ervoor dat de vergaderingen ordentelijk verlopen. “Ik hou gewoon niet van heel lang vergaderen. Ik moedig de discussie aan, maar mensen hoeven niet vier keer hetzelfde te zeggen. Of van die één-tweetjes, die doe je achteraf maar bij de borrel. Dus daar zeg ik wel eens wat van. Als ik té kordaat ben, krijg ik dat achteraf echt wel te horen.”

Loes van der Meijs houdt van de actieve mensen in haar gemeente en juicht een goede discussie dan ook alleen maar toe. “Ik heb een hekel aan schreeuwers die zelf geen actie ondernemen omdat ze weten dat ze tegengas zullen krijgen. Als je daar bang voor bent, hou dan op met roepen.”

Dat er makkelijk en snel van alles wordt geroepen, is iets waar Van der Meijs steeds meer mee te maken krijgt. “Er wordt tegenwoordig nogal veel geschreeuwd, zeker via social media. Ik zie wel eens dingen waarvan ik denk ‘nou, dat mag wel wat minder’. Ik heb in mijn lange loopbaan in het openbaar bestuur wel een dikke huid gekregen, maar het zorgt er wel voor dat ik er op let wat ik post. Ik zit niet op Facebook, op Twitter deel ik alleen positief nieuws.”

Sociale band

Dat wil trouwens niet zeggen dat Van der Meijs niet open staat voor input vanuit de bevolking, integendeel. Ze houdt van de korte lijnen, niet alleen op het stadhuis, maar ook met de inwoners. Ze vertelt lachend: “Ik kreeg eens een e-mailtje met de mededeling ‘beste burgemeester, onze groene container is vanmorgen niet geleegd’. En ik vind dat prachtig. Dat hoort bij Doesburg en daar heb ik op gesolliciteerd. Anders had ik in een grote plaats moeten gaan werken.”

Van der Meijs neemt er dan ook echt de tijd voor om met de inwoners van de stad in gesprek te gaan. “Daar trek ik de zaterdagmorgen voor uit. Dan ga ik met mijn boodschappentas de stad in en dan word ik hier eens aangesproken en daar aangeklampt. Soms vragen mensen me om hulp, soms wijzen ze me op iets dat speelt. Zo hoor ik wat er leeft en dat vind ik heel belangrijk. En ik vind dat ook echt bij mijn werk horen.”

Het bezoeken van de 60- en 65-jarige bruidsparen is misschien wel het meest zichtbare deel van het werk van de burgemeester. Vorig jaar moest ze dit wegens corona even staken, maar ze heeft dit zo snel mogelijk weer opgepakt. “Die bezoeken zijn heel waardevol. Mensen vertellen me veel. De meeste mensen wonen in ieder geval sinds hun huwelijk, maar vaak al hun hele leven, in Doesburg. Ik leer zoveel over de geschiedenis en sociale cohesie van de stad.”

Dat die sociale band onder Doesburgers groot is, merkte Van der Meijs regelmatig. “Afgelopen zomer was een oudere man vermist en de hele stad leefde mee. Toen de man na een paar dagen werd gevonden, fietste ik door de stad naar een afsluitende bijeenkomst van betrokkenen bij de Turfhaven. Op de fiets werd ik wel drie keer aangesproken. ‘Hij is gevonden hoor’. Die betrokkenheid vind ik zo mooi. Toen dacht ik echt ‘dit is mijn stad’.”

Die saamhorigheid, die zag ze een paar jaar geleden ook toen een gezin slachtoffer werd van koolmonoxidevergiftiging. Vader overleed, moeder en twaalf kinderen hebben het uiteindelijk gelukkig gered. “Dat was misschien wel het heftigste dat ik als burgemeester heb meegemaakt. Het was ontzettend treurig, maar tegelijkertijd ook heel mooi om te zien dat de voetbalvereniging gelijk hulp aanbood, de moskee meteen klaarstond, het Rode Kruis kwam helpen.”

Toekomst

Redenen genoeg dus voor Loes van der Meijs om nog een poosje in Doesburg te blijven. Er liggen nog genoeg uitdagingen op haar te wachten. “We hebben een goede toekomstvisie opgesteld en de komende jaren moeten we ons bezig houden met de vertaling hiervan. Daarnaast komt de Omgevingswet er aan. Dat wordt nog een hele uitdaging om dat in goede banen te leiden. En we moeten een manier vinden om met corona te leren leven”, somt de burgemeester op.

Ook privé heeft ze het nog prima naar haar zin. Haar nieuwe huis is in aanbouw en met de aankoop daarvan hebben zij en haar man besloten ook hier te blijven als Van der Meijs geen burgemeester meer is. “In Doesburg voelen we ons thuis, hier worden we samen oud.”