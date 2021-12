Het Rhedens neemt afscheid van Sjoerdje en Art na 87 onderwijsjaren

DIEREN – Het liep allemaal wat anders dan gepland. De datum en locatie van het afscheidsfeest stonden met dikgedrukte letters in de agenda van Sjoerdje de Boer, Art Mousset en vele van hun collega’s. Vanaf januari verlaat het paar beide Het Rhedens in Dieren om met een welverdiend pensioen te gaan. Gezamenlijk werken zij 87 jaar in het onderwijs. Maar corona gooide ook voor hun roet in het eten. Het afscheidsfeest werd uitgesteld, maar hun collega’s maakten er woensdag 22 december toch nog een klein feestje van.

“We voelden wel aan dat ze iets van plan waren”, vertelt Art. Hij werkte 41 jaar op het Rhedens. Toen hij woensdagochtend om 9 uur met zijn partner Sjoerdje de Boer op school werd verwacht, was het duidelijk dat er iets stond te gebeuren. Toch waren zij zichtbaar geëmotioneerd toen een aantal collega’s hen opwachtte bij de entree van de school. Gewapend met bloemen en champagne werd het paar binnengehaald. De collega’s hadden alles uit de kast getrokken om de twee, ondanks alle beperkingen van corona, toch nog een mooie afscheidsdag te geven. Op de monitoren stonden foto’s en overal in school hingen afscheidswoorden geschreven door hun collega’s. Ook ontvingen zij een bankje om samen oud op te worden.

De twee kijken terug op een omvangrijke onderwijscarrière. Samen hebben zij maar liefst 87 jaar onderwijservaring. “Ik heb het laatst uitgerekend en kwam tot de conclusie dat ik in al die jaren wel zo’n 5000 leerlingen heb gehad”, vertelt Sjoerdje. “Op open dagen kwam ik de laatste jaren oud-studenten tegen die daar nu met hun eigen kinderen waren.”

Sjoerdje startte haar loopbaan in 1976 als docent op de Huishoudschool in Brummen. Later werd dit docent Zorg & Welzijn op het Rhedens in Dieren en werd ze ook stagecoördinator. Ze was de motor achter de maatschappelijke stage en bouwde het netwerk aan vaste stageadressen uit voor vmbo-leerlingen die zo hun arbeidsoriënterende en (beroeps-oriënterende) praktijkstage in de omgeving van Dieren konden invullen. Stukje bij beetje nam ze het afgelopen jaar al afscheid van haar leerlingen. Ze kijkt terug op vele mooie momenten. “Ik vond het altijd mooi om leerlingen te motiveren en ze zien op te bloeien.”

Sjoerdjes partner Art heeft er 41 dienstjaren opzitten bij Het Rhedens. Hij begon in augustus 1980 aan de Algemene L.B.O.-school voor H.N.O. te Brummen als docent aardrijkskunde en geschiedenis en later gaf hij ook het vak maatschappijleer. Vervolgens heeft Art gedurende vele jaren lessen informatiekunde verzorgd. Daarnaast was hij ict-coördinator. Toen Het Rhedens enkele jaren geleden het digitaal onderwijs uitbouwde met de aanschaf van laptops voor leerlingen, was hij een onmisbare schakel in de organisatie en in de communicatie richting ouders/verzorgers, leerlingen en collega’s. “Soms zat de voldoening in kleine dingen. Als een leerling je aan het einde van de les bedankt bijvoorbeeld.” Ook kijkt hij met veel plezier terug op de projectweken en schoolreizen. “Dan leer je de leerlingen pas echt kennen.”

Naast de leerlingen gaan Art en Sjoerdje ook hun collega’s ontzettend missen. “Je deelt lief en leed, sommige collega’s zijn gewoon vrienden geworden. Het wordt gek om die net meer dagelijks te zien.” Het stel heeft genoeg plannen om hun nieuwe vrije tijd te vullen. “We beginnen gewoon aan onze derde levensfase”, vertelt Sjoerdje. En op de vraag of ze al plannen hebben voor het pensioen is het antwoord duidelijk: “Ons reisje”, zegt Sjoerdje met een glimlach. “We hebben een 4×4 wagen gekocht en willen volgend jaar een lange reis maken door Scandinavië en de Baltische Staten. Niet alleen over de gebaande paden, maar ook off-road over berg- en bospaden”, vertelt Art. “En dan zien we wel wanneer we terugkomen.” Naast hun reis hebben zij ook nog genoeg klussen in huis en gaat Sjoerdje zicht storten op vrijwilligerswerk.

Het echte afscheidsfeest houden de twee nog tegoed. Als de coronamaatregelen het toelaten gaan zij in februari in de herkansing.

Foto: Cynthia Vos

Foto: Art en Sjoerdje kregen bij hun afscheid een bankje om samen oud op te worden