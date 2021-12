Het Hoge Bruggetje weer als nieuw

KLARENBEEK – Een groep vrijwilligers is druk bezig geweest met het vernieuwen van het Hoge Bruggetje over de Klarenbeekse beek. Klarenbeeks Belang heeft het initiatief genomen om het bruggetje, dat in vervallen staat was, te herstellen. De vereniging kreeg hierbij de medewerking van het comité Dorpsverfraaiing.

Kort geleden werd de laatste hand gelegd aan het houten bruggetje, dat geheel in stijl met de omgeving is gebouwd. De familie Krepel verleende haar medewerking aan het vernieuwen van het bouwsel. Wandelaars kunnen hier nu weer jaren prettig de beek oversteken.