Hersenstichting zoekt collectanten

REGIO – In de week van 31 januari tot en met 5 februari houdt de Hersenstichting de jaarlijkse collecte. Daarvoor worden in Brummen, Eerbeek en Leuvenheim mensen gezocht. Deze ‘HersenHelden’ kunnen zelf aangeven waar en wanneer zij willen collecteren. Aanmelden kan bij Ria Plant, coördinator van de collecte in de gemeente Brummen, tel. 0575-564250 of riaplanthersenstichting@gmail.com.

Eén op de vier mensen heeft een hersenaandoening, zoals dementie, een beroerte, parkinson of hersenletsel na een ongeluk. Voor de meeste aandoeningen zijn nog geen behandelingen die deze kunnen vertragen of stoppen. Patiënten moeten dus leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen. De Hersenstichting wil dat dit stopt en werkt voor gezonde hersenen voor iedereen.

www.hersenstichting.nl/collecte