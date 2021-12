Henk Westra lijsttrekker D66 Doesburg

DOESBURG – Huidig fractievoorzitter Henk Westra is bij de gemeenteraadsverkieizingen in 2022 lijsttrekker voor D66 in Doesburg. In de krant van vorige week stond per abuis Westera vermeld, dat moet natuurlijk Westra zijn.

De partij is trots op haar diverse kieslijst met een groot aantal vrouwen (5 van de 9), kandidaten van diverse culturele achtergronden. Maar, laat de partij weten, het gaat niet alleen om diversiteit, het gaat vooral om inclusie. Met andere woorden: niet alleen worden uitgenodigd voor het feest, maar ook meedansen en de muziek uitkiezen. De mening en zienswijzen van de leden worden nadrukkelijk meegenomen in het partijprogramma. Ook is er een grote variatie in leeftijdsopbouw: de jongste politica is 20-jarige rechtenstudent Büsra Özceran, de oudste is de 75-jarige fractie-oprichter en oud-wethouder Frans Hofman. Ook deze leeftijdsverschillen koestert de partij omdat hierdoor de belangen van senioren én van starters beter behartigd worden.

De lijst:

Henk Westra (68 jaar)

Rabia Adeviye Tekin (21 jaar)

Büsra Özceran (20 jaar)

Roan Rijmers (21 jaar)

Sheila Sinay-Latukonsina (48 jaar)

Joke Anzion-Dekkers (58 jaar)

Diederik Bel (54 jaar)

Mürüvet Kübra Kolukirik-Demir (26 jaar)

Frans Hofman (75 jaar)