Help de vogels de winter door

RHEDEN – In Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden staan op zondag 12 december vogels centraal. Gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen met een gids op pad om vogelaar te worden. De kinderen leren welke vogels er in de winter in de tuin en het park te zien zijn en hoe ze deze vogels goed kunnen verzorgen. Ze maken een vogelvoederhuisje dat ze mee naar huis mogen nemen om naar de vogels bij te voeren. Deze Oerrr-activiteit duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Aannmelden kan via www.natuurmonumenten.nl-bezoekerscentrum-veluwezoom.

Foto: Natuurmonumenten