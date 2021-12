Heerlijke wandeling met midwinterhoorn

DOESBURG – Zondag was er weer een midwinterhoornwandeling in Doesburg. Deelnemers vertrokken vanaf de Harmonie voor 7 of 10 kilometer wandelen, waarbij ze werden begeleid door de klanken van de midwinterhoorn. Onderweg waren er diverse rustpunten,op sommige plekken kon van een kop koffie of thee met een heerlijk cakeje worden genoten. De weergoden waren de midwinterhoornblazers welgevallig, want na het bar slechte weer van zaterdag, brak zondag een heerlijk zonnetje door. Heel veel mensen hebben de routes gelopen en hieruit blijkt wel dat dit een zeer gewilde activiteit is. Wie de midwinterhoornblazers heeft gemist, kan ze in de kerstvakantie dagelijks beluisteren in het Openluchtmuseum te Arnhem.

Foto: Hanny ten Dolle