Harpconcert in Velp

VELP – Seniorenbonden KBO en PCOB houden dinsdagmiddag 21 december om 14.00 uur een kerstviering in De Elleboog in Nieuwschoonoord te Velp. Gepassioneerd harpiste Regina Ederveel speelt deze middag op de harp. Zij is afgestudeerd aan het conservatorium, waar zij een hoge onderscheiding behaalde. Regina Ederveen verzorgt een middag vullend programma met prachtige muziek voor de kersttijd, waar ze ook bij zal vertellen. In de pauze wordt er een hapje en drankje aangeboden.