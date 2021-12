Harold Sneller blijft bij vv Oeken

BRUMMEN – Hoofdtrainer Harold Sneller blijft ook komend seizoen bij vv Oeken. De ambitie van zowel de trainer als de vereniging is het lopende seizoen handhaven in de 3de klasse zaterdag en vanaf volgend seizoen een stabiele positie in die klasse in te nemen.

Eind mei 2020 werd Harold Sneller door vv Oeken gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer voor de selectie van de Brummense voetbalvereniging. Onder leiding van Sneller wist de ploeg zich in de vier gespeelde wedstrijden dat seizoen te klasseren op een gedeelde vierde plek achter de geijkte top drie.

Hoewel het huidige seizoen qua resultaten nog ver achterblijft bij de positieve stand van vorig seizoen, is zowel Harold Sneller als bestuurslid Voetbalzaken Bob Mulder positief over de samenwerking. Tegen grote ploegen als FC Zutphen, JVC Cuijk en ESA werd slechts verloren met een miniem verschil. In de andere competitiewedstrijden viel het kwartje pas laat de verkeerde kant op, dat geeft hoop en vertrouwen voor de resterende wedstrijden.

Na goede evaluatie met de spelersgroep zijn door coördinator Jeroen van der Stelt en Bob Mulder afspraken gemaakt met Harold Sneller en is gezamenlijk besloten om ook komend seizoen de samenwerking voort te zetten. Voor Harold Sneller is Oeken nog steeds een prachtige club met een erg prettige sfeer. Omgekeerd brengt hij de club en spelersgroep zijn enthousiasme en bevlogenheid over.

In de afgelopen anderhalf jaar is door Harold Sneller gewerkt aan het conditioneel fit houden van de groep. Ondanks de vele beperkingen door de coronamaatregelen is hij erin geslaagd de groep nagenoeg compleet te houden en wedstrijd fit te maken. De aansluiting vanuit de eigen jeugd is gevonden en resulteert in het voorzichtige debuut van zowel jeugd als Onder23 spelers in Oeken 1.