Hardlopen met ‘De Vijf van AV Gelre’

DIEREN – Atletiekvereniging Gelre in Dieren nodigt iedereen uit om zelfstandig te komen sporten in de buitenlucht. Met ‘De Vijf van Gelre’ daagt de club de deelnemers uit zichzelf te verbeteren op de 5 kilometer, zowel op de baan als in het bos. Doel is om na vijf weken lockdown de 5 kilometer te lopen in een hoger tempo dan nu. AV Gelre zorgt voor een trainingsschema van vijf weken, stelt de atletiekbaan beschikbaar en zet een bewegwijzerde route van 5 kilometer uit in het bos.

Starten kan op elk moment. Het trainingsschema is te vinden op www.avgelre.nl en bij het clubhuis van AV Gelre aan de Kolonieweg 2a in Dieren. De baan is open van 9.00 tot 17.00 uur. De bosroute is te vinden op www.avgelre.nl, maar is ook in het bos aangegeven met pijlen, vanaf de parkeerplaats bij het clubhuis.

De Vijf van Gelre is bedoeld voor geoefende hardlopers die nu al 5 kilometer achter elkaar kunnen hardlopen.

