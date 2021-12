Groen schoolplein voor 1 op de 3 Gelderse basisscholen

REGIO – Ongeveer 1 op de 3 basisscholen in Gelderland heeft in de afgelopen 3 jaar met steun van de provincie gezorgd voor meer groen op het schoolplein. Ze hebben onder andere meer bomen en struiken neergezet en gezorgd voor planten en bloemen voor bijen en vlinders. Provincie Gelderland heeft dit samen met IVN Gelderland gedaan. 266 scholen hebben subsidie ontvangen. Dat zijn vooral basisscholen. Er zijn ook middelbare scholen die mee hebben gedaan.

Provincie Gelderland heeft in totaal 5,1 miljoen uitgetrokken voor schoolpleinen met meer bomen en planten. Het geld is nog niet helemaal op: er is nog 440.000 euro beschikbaar tot het einde van dit jaar. Dat betekent dat nog 25 scholen subsidie kunnen aanvragen. Daarna eindigt de subsidieregeling voor groene schoolpleinen.V Per school stel de provincie maximaal 17.500 euro beschikbaar. Scholen doen daarvoor verschillende dingen: tegels eruit en planten, bomen en bloemenmengsels erin. Bij een aantal pleinen is ook gekozen voor natuurlijke, avontuurlijke speeltoestellen en zitjes van boomstronken. Of voor een waterspeeltuin.

Groene schoolpleinen zijn voor Provincie Gelderland belangrijk omdat ze helpen om verschillende doelen te bereiken. Zo bieden de pleinen meer plek voor vogels en insecten en versterken zo de biodiversiteit in de stad of het dorp. En ze leveren een bijdrage aan het verminderen van hittestress en wateroverlast en het verbeteren van waterinfiltratie door minder afvoer via het riool. Bovendien zijn de groene schoolpleinen fijnere plekken om op te spelen, te bewegen en ook te leren, en dragen ze daarmee bij aan het welzijn en de gezondheid van kinderen.