Green screen-film maken bij de bibliotheek

DIEREN/VELP – In december kunnen kinderen bij de Bibliotheek Veluwezoom hun fantasie tot leven brengen met de Digiplay-activiteit ‘maak je eigen green screen-film’. De activiteit daagt kinderen uit om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. Creatief denken, problemen oplossen, samenwerken, computional thinking en informatie vinden en verwerken, bijvoorbeeld.

Met een green screen kunnen kinderen filmpjes maken waarin álles mogelijk is. Met een eigen decor filmen ze eerst hun verhaal voor het groene scherm. Daarna vervangen ze op een computer de groene achtergrond door een ander beeld.

Deelnemen aan ‘Maak je eigen green screen-film’ is geschikt voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar en kost 2,50 euro. De activiteit is op maandag 13 december van 15.30 tot 17.00 uur in de bibliotheek in Dieren. Op maandag 14 december kunnen kinderen in de bibliotheek in Velp deelnemen van 15.30 tot 17.00 uur.

Meer informatie opzoeken en aanmelden kan via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda.