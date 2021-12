Green Friday bij Kringloop 2Switch

DOESBURG – Vrijdag 26 november was het Green Friday bij Stichting 2Switch en andere 100% kringloopwinkels. Op deze groene tegenhanger van Black Friday wordt aandacht gevraagd voor de positieve effecten van hergebruik.

Wethouder Peter Bollen van de gemeente Doesburg nam deze dag een CO2-bespaarcheque in ontvangst met daarop het aantal kilo CO2 dat in 2020 in Doesburg is bespaard door hergebruik via de kringloopwinkel van 2Switch. In totaal hebben inwoners van Doesburg in 2020 maar liefst 204.783 kilo CO2 bespaard door hergebruik. Een mooi resultaat, zeker voor een kleine gemeente zoals Doesburg. Zeker ook omdat 2Switch in 2020 ook even dicht moest. Voor alle vestigingen van 2Switch samen is de CO2 besparing 6.822.000 kilo.

De wethouder is erg blij met het resultaat. “Doesburg is een groene gemeente en 2Switch is daarin een belangrijk onderdeel. Mensen hebben vaak niet in de gaten dat ze al een bijdrage leveren. Door te kiezen voor hergebruik kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Een initiatief als Green Friday geeft daar meer bekendheid aan. Bovendien maakt het een abstract begrip als CO2 wat inzichtelijker.”

Esther Bosgoed van Circulus-Berkel was ook aanwezig bij de uitreiking. “Circulus-Berkel en 2Swich verkennen momenteel de samenwerking en daardoor vinden we elkaar ook steeds vaker in andere gemeenten waar we elkaar raken. In Doesburg hebben we veel met elkaar te maken via de Buurtacademie, dit is onderdeel van Circulus-Berkel en bij 2Switch werken inmiddels veel mensen vanuit de Buurtacademie. Dus we vinden elkaar in Doesburg niet alleen op het gebied van milieu en hergebruik maar ook op sociaal vlak.”