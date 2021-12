Gouden boekenleggers vestopt bij bibliotheek

BRUMMEN / EERBEEK – Bezoekers aan de bibliotheken in Brummen en Eerbeek maken kans op een mooie prijs. In de boekencollectie voor volwassenen zijn gouden boekenleggers verstopt, waarmee een jaar gratis lidmaatschap te winnen is.

De gouden boekenleggers zijn verstopt door ‘boekenelfjes’ Miriam en Pascaline en zijn te vinden in de periode tussen 20 december en 6 januari. Ze zijn goed voor een jaar lang gratis boeken, e-books, luisterboeken, dvd’s en tijdschriften lenen. Het gratis lidmaatschap cadeau doen aan iemand anders mag natuurlijk ook. Wie een gouden boekenbon vindt, kan zich melden bij een van de medewerkers van de bibliotheek. De actie is bedoeld voor leden van de bibliotheek.

www.bibliotheekbrummenvoorst.nl