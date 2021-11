Gerard Gerritsen benoemd tot erelid Brummens Mannenkoor

BRUMMEN – Gerard Gerritsen is benoemd tot erelid van het Brummens Mannenkoor. Gerard is al 38 jaar lid van de vereniging en maakte in die tijd langdurig deel uit van het Bestuur en de Muziekcommissie. Hierin, maar ook daarna, had Gerard een belangrijke stem bij de besluitvorming binnen de vereniging. Daarmee heeft hij een grote invulling gegeven aan de kwaliteit van het koor. Daarnaast was Gerard gedurende deze jaren actief in het werven van leden.

Ook buiten het koor is Gerard bekend. Met zijn prachtige zangstem en solopartijen werd hij een uithangbord voor het Brummens Mannenkoor.

Bij zijn benoeming tot erelid kreeg Gerard een mooie oorkonde overhandigd door voorzitter Jan Martens.