Gemeente Rheden vraag kabinet om andere verdeelsleutel gemeentefonds

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden doet, samen met andere gemeenten in de regio, een oproep aan het kabinet om de verdeelsleutel van het gemeentefonds aan te passen. Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten, waaronder Rheden, gaat er met een nieuwe verdeelsleutel op achteruit.

De gemeente is verantwoordelijk voor steeds meer taken, die voorheen door het Rijk werden uitgevoerd. Denk aan jeugdzorg, inburgering en de afhandeling van de toeslagenaffaire. Voor deze taken krijgen gemeenten geld uit het gemeentefonds. Dit geld wordt over de Nederlandse gemeenten verdeeld middels een verdeelsleutel.

Het Rijk maakt een nieuwe verdeelsleutel, die zou moeten zorgen voor een meer eerlijke verdeling van rijksmiddelen. Maar voor kleinere gemeenten pakt dit juist oneerlijk uit. Zo wordt er vanuit gegaan dat grote centrum gemeenten als Arnhem en Nijmegen taken op het gebied van WMO en Jeugd uitvoeren voor kleinere gemeenten, terwijl dit niet zo is. Inwoners kunnen bij hun eigen gemeente aankloppen voor zorg, alleen voor heel specialistische hulp moeten zij naar een grotere stad.

Door deze onterechte aanname komt een deel van het geld dat de kleinere gemeenten nodig hebben, niet bij hen terecht. En dat kost geld op andere vlakken, legt wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden uit. “Omdat wij deze taken goed willen uitvoeren, moet er geld bij vanuit andere budgetten zoals openbaar beheer, sport of cultuur. Dit is niet eerlijk.”

De wethouders financiën van de gemeenten Rheden Druten, Heumen, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Westervoort doen daarom samen een oproep aan het kabinet om de verdeelsleutel aan te passen. De Raad van het Openbaar Bestuur is het eens met de bezwaren en vindt ook dat het Rijk de rol van de centrumgemeenten te groot maakt. Het Rijk denkt volgens de Raad vanuit een rationele systeemwereld, terwijl de leefwereld van gemeenten anders is. De Raad dringt er daarom op aan om deze verdeling bij te stellen. “Wij zijn voor een eerlijke en objectieve verdeling van Rijksmiddelen. Deze verdeelsleutel is dat in onze ogen niet. Daarom roepen wij het kabinet op om de herverdeling opnieuw te bekijken. Zoals de Raad voor het Openbaar Bestuur ook voorstelt. Invoering op de huidige manier is onverantwoord. Alleen door de verdeelsleutel te herzien, kunnen wij de leefbaarheid in onze gemeenten op peil houden”, schrijven de wethouders aan het kabinet.

In de brief halen de gemeenten ook nog aan dat de nieuwe verdeelsleutel de gemeenten rondom de centrumsteden hard raakt, terwijl het Rijk juist naar deze gemeenten kijkt bij gezamenlijke opgaven. Hier is de ruimte voor het bouwen van meer woningen, het realiseren van windmolens of het zorgen voor groene recreatieruimte. “Opgaven die wij niet goed kunnen doen, wanneer we minder geld krijgen en daarmee juist geen goede samenwerkingspartner van centrumgemeenten kunnen zijn. Omdat wij geen geld krijgen, kunnen we samen geen nieuwe dingen oppakken of verbeteren.”