Gemeente Rheden maakt nieuwjaarsfilm

GEM.RHEDEN – Door de aangescherpte coronamaatregelen kan de gemeente Rheden ook dit jaar geen nieuwjaarsreceptie houden. Het was de bedoeling dat inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen, raadsleden en het college elkaar in 2022 zouden ontmoeten in het dorp Laag-Soeren.

Om toch iedereen een goed jaar te kunnen wensen, is er een nieuwjaarsfilm opgenomen bij Studio 26 in Velp met als thema ‘Ontdek je talent’. De film gaat vooral over Rhedense jongeren die ondanks deze moeilijke coronatijd toch hun kansen pakken en talenten ontplooien.

Burgemeester Carol van Eert en Marc Budel van wethouder cultuur, sport en jeugd laten dit zien in een film, die vanaf 1 januari 2022 om 10.00 uur op de verschillende kanalen van de gemeente Rheden te bekijken is.