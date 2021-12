Gemeente Rheden blij met resultaten Bibliotheek en Cultuurbedrijf

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden laat weten dat zowel de bibliotheek Veluwezoom als cultuurbedrijf Riqq vorig jaar naar alle tevredenheid heeft gefunctioneerd. Beide organisaties voldoen dan ook ruim aan de voorwaarden die bij de subsidieaanvragen van 2020 horen.

Wethouder Marc Budel vertelt: “Een bibliotheek is anno 2021 veel meer dan alleen een plek waar je boeken kunt lenen. De bibliotheek ontwikkelt zich steeds vaker als een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor onze inwoners. Hetzelfde geldt voor het cultuurbedrijf Riqq, ook zij is een belangrijke partner in onze Rhedense samenleving. Literatuur, kunst en cultuur (en alles daarom heen) dragen bij aan de ontwikkeling van (jonge) mensen. Als wethouder Jeugd en Cultuur ben ik blij te zien dat zowel de bibliotheek als het cultuurbedrijf mooie resultaten heeft geboekt met de aan hen toegekende subsidies.”

Het jaar 2020 was ook voor de bibliotheken geen makkelijk jaar. Door de coronapandemie waren de vestigingen tijdelijk gesloten. De medewerkers hebben zetten zich echter voor de volle 100 procent ingezet en hebben een alternatieve dienstverlening, een afhaalbieb, opgezet met alle extra maatregelen die daarbij horen. Denk aan 72 uur quarantaine voor boeken, mondkapjes, digitaal vergaderen en ga zo maar door. Verder moest de bibliotheek in Velp zich vorig jaar voorbereiden op de verhuizing naar Den Heuvel.

Desondanks staat de Bibliotheek Veluwezoom in de top 10 van bibliotheken die de meeste activiteiten per inwoner organiseren. Zo is in 2020 de lessenserie connecting dots (hulp bij moeilijke vraagstukken), ontwikkeld door de mediacoaches, afgerond en zijn basisschoolleerlingen via digitale lessen geholpen in het leren zoeken, vinden en beoordelen van informatie. Ook het Taalhuis Veluwezoom (hulp bij taal en rekenen) heeft een plek in de bibliotheek.

Met een relatief klein team heeft Cultuurbedrijf Riqq ook tijdens de coronapandemie veel inwoners weten te bereiken. Zowel door inzet als door het binnenhalen van subsidies konden activiteiten en cursussen georganiseerd worden. Zo maakten alle basisschoolleerlingen kennis met de combinatiefunctionarissen cultuur. Zes basisscholen doen mee aan Muziekimpuls en er waren 209 inschrijvingen voor Sjors Creatief. Er is 105.000 euro binnengehaald via subsidieregelingen voor het onderwijs. 28 Amateurgezelschappen zijn via een subsidieregeling van Riqq financieel ondersteund en er zijn 30 huiskamer- en tuinconcertjes georganiseerd voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.

Uit het gehouden online inwonerspanel Rheden Spreekt blijkt dat inwoners de inzet en de activiteiten van het cultuurbedrijf Riqq als erg positief waarderen.