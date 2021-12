Gemeente Brummen aan de slag met uitkomsten Bestuurskrachtonderzoek

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen moet de schouders eronder zetten om de bestuurskracht te versterken. Dat is de conclusie van het onderzoek dat is uitgevoerd door bureau Berenschot. Niet alleen worden analyses en conclusies weergegeven, het rapport omvat ook een ontwikkelplan waar het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie en de samenleving de komende jaren mee aan de slag gaan.

De gemeente Brummen en de provincie Gelderland werken samen aan het versterken van de kracht van Brummen. Die versterking is nodig om de komende jaren goed uitvoering te kunnen geven aan alle taken die de gemeente heeft. Naast de wettelijke taken brengt de aanwezigheid van de papierindustrie in Eerbeek ook ingewikkelde vragen met zich mee. Burgemeester Alex van Hedel kan zich goed vinden in het beeld dat de rapportage schetst: ”Het rapport geeft inzicht in gevoelens en feiten over onze sterke en ook minder sterke punten. Het bevat concrete acties die we de komende maanden en jaren gezamenlijk moeten oppakken. Het vraagt wilskracht van gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie en samenleving. Daar heb ik alle vertrouwen in.”

Ontwikkelsporen

De acties die in het ontwikkelplan zijn opgenomen hebben betrekking op vijf verschillende gebieden. Deze worden in het rapport ontwikkelsporen genoemd. Het eerste spoor gaat over het gemeentebestuur, dus over de raad en het college zelf. Het tweede ontwikkelspoor betreft de ambtelijke organisatie en het derde spoor richt zich op de versterking die nodig is om de opgave in Eerbeek goed aan te kunnen. De samenwerking in de regio wordt benoemd in het vierde spoor en het laatste spoor gaat over de samenwerking binnen de gemeente. Natuurlijk zit er veel onderlinge samenhang in deze sporen, zodat ze elkaar versterken.

Brede inbreng

Tijdens het onderzoek zijn diverse betrokkenen door de onderzoekers bevraagd. Zo zijn de wijk- en dorpsraden en de ondernemersverenigingen betrokken. Maar ook medewerkers van organisaties die in de gemeente Brummen zijn gevestigd of waar de gemeente mee samenwerkt zijn bevraagd. En ook bestuurders van buurgemeenten en de provincie Gelderland hebben hun inbreng geleverd. Via een enquête is ook in kaart gebracht welk beeld inwoners van de gemeente hebben. Van Hedel is blij met alle inbreng die is geleverd. “Het heeft een stevig fundament gelegd voor dit onderzoek. En daarmee ook voor de verbeteringen die we ongetwijfeld in gang willen gaan zetten.”

Direct van start

De gemeenteraad bespreekt het onderzoek en bijbehorende ontwikkelplan januari volgend jaar. De rapportage vormt een mooi vertrekpunt voor het nieuwe gemeentebestuur voor de periode 2022-2026, maar ook het huidige bestuur kan er vast mee aan het werk. “Voor de eerste twee jaar is er financiële dekking voor de uitvoering van het ontwikkelplan, zodat we direct kunnen starten,” laat Van Hedel weten. “In juni 2022 bekijkt de gemeenteraad hoe de financiële dekking voor de volledige bestuursperiode van 2022 tot en met 2026 moet worden ingericht.”

Het onderzoeksrapport, waaronder een publieksversie, is te lezen op www.brummen.nl/brummenrobuust.