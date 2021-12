Gemeente Bronckhorst overweegt Ja-sticker

GEM. BRONCKHORST – Net als veel gemeenten in het land al doen, is ook de gemeente Bronckhorst van plan om een ‘Ja-sticker beschikbaar te gaan stellen. Dit geeft de mogelijkheid om ongeadresseerd drukwerk te beperken en minder papier te verspillen.

Een deel van het ongeadresseerde drukwerk belandt, vaak nog in de plastic verpakking, regelmatig ongelezen in de oud papiercontainer. Iedere ongewenste folder zorgt voor verspilling van energie voor productie en transport én voor onnodig papiergebruik. Er bestaan al langer brievenbusstickers waarmee bewoners kunnen aangeven dat ze geen reclamedrukwerk en/of huis-aan-huis bladen in hun bus willen hebben. De ‘Ja-sticker’ gaat een stap verder. Deze sticker geeft aan dat als bewoners ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen, ze daar expliciet om moeten vragen. Zij moeten in dat geval de ‘Ja-sticker’ op de brievenbus plakken. Wanneer er geen sticker is, mag de bezorger geen ongeadresseerd drukwerk in de brievenbus stoppen. Voor huis-aan-huisbladen, zoals Regiobode en Contact Bronckhorst, geldt dit niet. Hiervoor blijven de bestaande regels gelden.

Voordat de gemeenteraad van Bronckhorst een besluit neemt over de herziene Afvalstoffenheffing en het invoeren van de ‘Ja-sticker’, verlenen B en W inspraak. Vanaf 1 januari kan iedereen de ontwerp-verordening bekijken op www.bronckhorst.nl. Erop reageren kan tot en met 13 februari 2022. Naar aanleiding van de reacties kan de verordening nog aangepast worden. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in mei 2022 een besluit. Daarna worden inwoners geïnformeerd op welke wijze de stickers worden verspreid.