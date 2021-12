Geld besparen op je energierekening

LOENEN – Huurders van Veluwonen kunnen op woensdag 8 december tussen 19.30 21.00 uur aansluiten bij een gratis online bijeenkomst over geld besparen op de energierekening. LoenenEnergie geeft tips en trucs over hoe dat moet. Monique Harmsen van Loenen Energie vertelt: “De bijeenkomst is speciaal voor huurders. Je krijgt informatie over wat je leest op je energierekening. Ook vertellen we hoe je geld kunt besparen. Handig tips en trucs dus. Doe mee en ga geld besparen. Dat is toch mooi in deze dure decembermaand. Je bent van harte welkom!”

Huurders in de gemeente Apeldoorn krijgen ook vanaf 1 december een cadeaubon van 50 euro in de brievenbus. Hiermee kunnen ze zelf gratis energiebesparende producten kopen. Monique: “Een LED-lamp of een tochtstrip kan al geld besparen. Doe mee en gebruik die cadeaubon. Wees op tijd, want op is op.”

Op 13 december is de volgende bijeenkomst, dan staat isoleren centraal. Aanmelden kan via info@ecloenen.nl. Dit initiatief is een samenwerking van Gemeente Apeldoorn, Energie Coöperatie Loenen en woningcorporatie Veluwonen.

www.loenenenergie.nl