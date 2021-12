Geen rondleidingen kasteel Ter Horst

LOENEN – Het bestuur van de Stichting Wijnand Hacfort heeft besloten om voorlopig geen rondleidingen meer te verzorgen op kasteel Ter Horst in Loenen. In de wintermaanden verzorgt de stichting met de vrijwilligers gewoonlijk op donderdagmiddag deze tocht door het Loenense kasteel met tuinen en bijgebouwen. Door de coronamaatregelen is het niet meer mogelijk dit door te zetten. Zodra het mogelijk is gaan de gidsen weer aan de slag.