Geen Logistiek Centrum op het voormalig Burgersterrein Eerbeek

EERBEEK – Er komt geen Logistiek Centrum op het voormalig Burgersterrein in Eerbeek. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland dinsdag 14 december besloten.

Er zijn drie mogelijke locaties onderzocht voor het LCE: op het Burgersterrein en twee aan de Kollergang. In het onderzoek is gekeken naar de effecten op milieu en omgeving, input van de omgeving, financiën en de doelstellingen vanuit de intentieovereenkomst van dit proces. Hieruit is gebleken dat een LCE op het Burgersterrein voor een te grote stikstofbelasting zorgt, waardoor dit geen reële optie meer is. Daarnaast is er veel verzet vanuit omwonenden bij deze locatie.

Gedeputeerde Staten hebben besloten nu verder te kijken naar de twee locaties aan de Kollergang. Om een LCE te realiseren op locatie Kollergang Noord-West moet een camping wijken. Dit is een ingrijpend en mogelijk langdurig traject. Daarnaast vindt ook aantasting van Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszone plaats. Locatie Kollergang Zuid-West ligt op oude bosbodem. Om een LCE hier mogelijk te maken moet het provinciebestuur afwijken van de eigen omgevingsordening. Daarbij moet er een bos wijken voor de bouw. Ook voor deze locatie vindt aantasting van Gelders Natuurnetwerk plaats.

Deze opties worden verder uitgewerkt voor Gedeputeerde Staten hier een besluit over nemen. De definitieve locatiekeuze volgt naar verwachting begint 2022.