FormulierenHulp deelt gratis zelftesten uit

GEM. RHEDEN – Vrijwilligersorganisatie Humanitas heeft in samenwerking met het Armoedefonds zelftesten gedoneerd gekregen. Zij biedt deze graag aan aan inwoners die de ondersteuning van de FormulierenHulp hard nodig hebben.

In de eerste week van januari staan de vrijwilligers van de FormulierenHulp Rheden weer met raad en daad klaar voor de inwoners die hulp bij een aanvraag of wijziging van een uitkering, een telefoongesprek of een aanvraag voor een kwijtschelding kunnen gebruiken. Ook bieden zij hulp bij het uitleggen van lastige brieven. Er is geen afspraak nodig en de hulp is gratis. Er is een computer en een printer aanwezig om samen formulieren digitaal in te vullen of aan te vragen.

Iedereen is van harte welkom op maandag van 9.30 tot 11.30 in Het Duynhuis, Van der Duyn Van Maasdamstraat 63 in Dieren. Op woensdag van 13.30 tot 15.30 in De Poort, Heeckerensstraat 201 in Velp. en op donderdag van 9.30 tot 11.30 in Het Dorpshuis, Mr. B. van Leeuwenplein 3 in Rheden