Foi, Foi: Superram

Mien verhaaltjen geet dit keer oaver Pietje. Hee had van zien vader un jonge kniene ekregen. Ut was un moor (vrouwtje) en noa wat moanden op egruuid töt un volwassen mooie kniene. Hee wol d’r graag jongen bie hebben en had gien geduld um tot ut veurjoar te wachen. Deurumme keek hee is rond en heuren dat Willem in de buurte un ram had. Pietje ging met de moor dus noa de ram. Volgens Willem ging ut zoals ut goan mos. De ram deed goed zien best en volgens de eigenaar zol d’r binnenkort un nest jonge knientjes kommen.

Pietje verheugen zich d’r op. Hee had un doatum in gedachen dat Truus jongen mos kriegen, maar schreef ut niet op. Noa un paar wèken keek elke dag in ut hok. Volgens um mos de Truus in die wèke jongen kriegen, maar niks heur. Toch was zee wel dikke. Gien nest en gien jongen. Volgens Piet heuren zol de kniene schijnzwanger kunnen wèzen. “Dan mot ik maar weer met mien kniene noa de ram toe”, zei Pietje. “Misschien dat ut noe wat bèter geet.” Pietje pakken Truus weer in ut nekvel en vond wel dat de kniene wat zwoarder was ewörden. “Ik kan wel zien da’j goed evoerd bint, want ie bint moddervet. Dat nieuwe knienenvoer hef oe goed edaon”, zei toen hee de kniene oppakken.

Pietje d’r noe mee noa Gerrit. Die had ok un mooie ram. Truus ok doar bie in un hok. Ut was wel un bitjen un donker hok maar Piet menen dat ok die ram deed wat van um verlang wörden. Hee kon noe precies uutrèkenen wanneer Truus jongen mos kriegen (over 30 dagen) en zol ut meteen op de kalender zetten. Hee hoapen zo dat ut noe goed zol goan.

De volgende dag kwam hee bie ut knienenhok. Verduld hee wist niet wat hee zag. Truus had keurig in de hoek van ut hok un mooi wollig nestjen emaak. “Wat is dat noe met oe”, zei Piet tegen de moor, “he’j jongen ekregen. Hoe is ut un vredesnaam meugelijk. Ie bint een dag elejen bie de ram ewes en de volgende dag he’j al un nest met jongen. Die ram mot toch wel un superram wèzen. Dat dat is toch ongeleuvelijk.”

Pietje wörden bar nieuwsgierig en deed de deur varder lös um is te kieken wat Truus in de snelheid had ebaard. De kniene had un mooi nest emaak met heur hoar en doar lagen de blinde jongen in. Piet tellen ze effen. Ut was un mooi groot nest. Hee tellen d’r tiene. Harstikke mooien: witten, bruunen en bonten en ook un paar zoals de ram van gisteren. Wat was hee blie. Hee vertellen ut an zien vader en moeder en an iedereen die ut maar heuren wol wat de Supperram van Gerrit had epresteerd. Pietje was d’r vast van oavertuugd dat ut zo egoan was maar stond d’r niet bie stille dat hee zich kats vergist had met de dagen. Hee vertellen ut ok an fokkers wat hee mee emaak had met deze Superram. Ze proberen ut um uut de kop te proaten. Ze wollen nog wel is zien of de ram dit staaltjen kon herhalen. Moeder natuur is töt veul in stoat maar toch.

Goed goan,

Martien,

de Platschriever uut Loenen

Ons lèven is krek un winterpad: te dreuge of te nat