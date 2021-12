Foi, foi: Olde kalkoene

“Mo’j noe toch is heuren”, zei un bekende veurige wèke tegen mien, “wat ik toch vernommen heb van Derk.” Ie snap niet dat die keerl doar schik van kan hebben. Ze vertellen mien wat Derk hef belèèf. Derk is gek op olde kippen en kalkoenen. Ut kan um niet schèlen hoe old of ut is. Meestal kreeg hee die veur un paar cent in de vingers. Maar zee weet niet krek of um ut noe alleen um de veurdeligheid te doen is of hee dat noe graag lust.

Hee was laatst ok weer bie Jaap. Kastmis kwam in zicht. Hee wol toch graag wat in de pot hebben. Hee ging d’r effen op uut. Hee wist dat Jaap d’r nog van die olde knoesters had lopen. Jaap mos d’r niks meer van hebben. Zo’n olde kippe of kalkoene vond hee maar niks. Un jonge mals kippetje of un stuk van un jong varken of pinke dat lusten hee graag. Zien vrouw wist dat wel en zorgen d’r veur dat hee wat lekkers op bord kreeg. Nee, doar had hee gien klagen oaver.

Bie Derk ging ut anders. Hee wol un olde kalkoene hebben. Hee wol d’r ok nog wel un paar euro’s veur geven, maar Jaap zei tegen um: “Nem maar mee, want die beesten bint al zo old. Die heb toch niet lange meer te lèven.”

Derk d’r mee op huus an. Sjonge, sjonge, wat hef hee un wark ehad met die kalkoene. Hee kon wel marken dat ut al un olden was want met ut plukken ging ut zeker niet vlot. Un paar dagen later zei hee tegen Jaap: “Ut was zeker un hele olden. Hee had tussen de veren un sticker op de rugge zitten van 1940. Noe vroag ik oe toch…”

Derk liet zich niet kennen en broaden eerst de strotte van de kalkoene met een stuk d’r bie an. Wat mos Derk doar un geduld mee hebben. Drie uur stond de kalkoene voluut op ut gas te koaken dat ut bulderen en nog was ut niet gaar. Jaap zei dat Derk hoast un spieker d’r deurhen mos sloan op de toafel um ut stuk uut mekare te kunnen trekken. Toch hef Derk de kalkoene klein ekregen. Hee zei: “Die kalkoene zal en mot gaar wörden ok al motte hee un joar op de kachel stoan. Ik hol niet zo van dat jonge weke vleis. Ut mot goed stevig en mag best un bitje toa wèzen. Goed wat zolt en wat kruuden d’r op dan is ut best te èten. Ik hol van flink wat in de knuust en an zo’n kalkoene zit heel wat an. Doar ku’j van delen. Nee, anderen meug d’r anders oaver denken as ikke, maar ik blieve bie un olde kippe of kalkoene.”

Pas hef hee nog weer un paar olde kippen bie Jaap ehaald. Die snappen niet wat ik d’r met mos. Jaap zei tegen um: “Die hanen heb zulke grote sporen doar ku’j un peerd wel mee anjagen. Hoe kan dat noe wat smaken?.” Derk hef d’r zich niks van an etrokken en ging gewoon zien gang. Derk zeg: “Wat older en steviger zet beter an in de mage. Doar kan un mens op warken.” Wie is met Derk eens?

Goed goan in ut nieuwe joar, Martien, de Platschriever uut Loenen Hee wordt wel geleerder maar niet wiezer